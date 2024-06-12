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【未開封】 LEGACY OF REVOLTECH エヴァンゲリオン初号機
商品番号 C22999618443
商品名

【未開封】 LEGACY OF REVOLTECH エヴァンゲリオン初号機
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,505 円
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商品詳細

LEGACYOFREVOLTECHエヴァンゲリオン初号機#LR-048新品未使用ですが、箱にはスレ等あります。神経質な方はご遠慮ください。追加の写真等が必要でしたらコメントください。#新世紀エヴァンゲリオン#ヱヴァンゲリヲン新劇場版#破#初号機#レガシーOFリボルテック#リボルテック特徴···海洋堂
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