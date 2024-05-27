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- ユージン SR NAMCO✖️CAPCOM ナムコクロスカプコン 6種セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、ユージン カプセルフィギュア SRNAMCO✖️CAPCOMナムコクロスカプコン 6種セットです。セット内容は、ワルキューレ・レジーナ(両手サブマシンガン)・トロン(コブン付)・ロール(コブン付)・KOS-MOS(右ガトリング)・シャオムゥです。こちらは2006〜2007年発売のカプセルトイになります。ミニブックは付属しません。ケースの中に入れて飾っておりましたが、開封済みの中古商品ですので、汚れ・色移り等はご容赦ください。バラした状態での発送になりますので、到着後組み立てが必要です。また、単体売りには対応しておりませんので、ご了承ください。
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