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ユージン　SR NAMCO✖️CAPCOM ナムコクロスカプコン　6種セット
商品番号 E12289719811
商品名

ユージン　SR NAMCO✖️CAPCOM ナムコクロスカプコン　6種セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、ユージン　カプセルフィギュア　SRNAMCO✖️CAPCOMナムコクロスカプコン　6種セットです。セット内容は、ワルキューレ・レジーナ(両手サブマシンガン)・トロン(コブン付)・ロール(コブン付)・KOS-MOS(右ガトリング)・シャオムゥです。こちらは2006〜2007年発売のカプセルトイになります。ミニブックは付属しません。ケースの中に入れて飾っておりましたが、開封済みの中古商品ですので、汚れ・色移り等はご容赦ください。バラした状態での発送になりますので、到着後組み立てが必要です。また、単体売りには対応しておりませんので、ご了承ください。
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