ユージン　SR NAMCO✖️CAPCOM ナムコクロスカプコン　6種セット

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、ユージン カプセルフィギュア SRNAMCO✖️CAPCOMナムコクロスカプコン 6種セットです。セット内容は、ワルキューレ・レジーナ(両手サブマシンガン)・トロン(コブン付)・ロール(コブン付)・KOS-MOS(右ガトリング)・シャオムゥです。こちらは2006〜2007年発売のカプセルトイになります。ミニブックは付属しません。ケースの中に入れて飾っておりましたが、開封済みの中古商品ですので、汚れ・色移り等はご容赦ください。バラした状態での発送になりますので、到着後組み立てが必要です。また、単体売りには対応しておりませんので、ご了承ください。