

CE76 能登輪島芦千鳥金蒔絵溜塗椀二客 黒塗木製漆器 / 梨地吸物煮漆器茶懐石 CE76 能登輪島芦千鳥金蒔絵溜塗椀二客 黒塗木製漆器 / 梨地吸物煮漆器茶懐石



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「能登輪島芦千鳥金蒔絵溜塗椀二客内黒塗木製漆器」愛らしい芦千鳥文様が施された美しい溜塗椀でございます。【寸法】直径約12cm全高約8.9cm椀高さ約5.8cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレキズ、ヨゴレ、ヤケ、漆カケ、縁カケ塗跡(修復跡)等の時代感がございます。(画像9、10参照)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#千鳥#波#芦#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#9k2203g2k703g