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世界の名画シリーズ 「裸のマハ」プリハード複製画
商品番号 V97684443316
商品名

世界の名画シリーズ 「裸のマハ」プリハード複製画
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ５６センチ幅９２センチ奥行き８センチです。フランシスコ・デ・ゴヤ（スペイン）1746～1823ゴヤの１８００年の作品です。それの複製画です。「マハ」とは特定の女性の名前ではなく、スペイン、特にアンダルシア地方の民族衣装を着た女性のことを意味します。18世紀には、上流階級の女性がこのような民族衣装を着ることを好ん《着衣のマハ》で着衣している衣装がマハの民族衣装である。「裸のマハ」「着衣のマハ」の二作品あるのも面白いです。他にも沢山ありますので見てやって下さい。裸のマハフランシスコ・デ・ゴヤゴヤ着衣のマハプリハードプリハード社複製女性裸絵画絵大きいインテリア額縁ゴールド絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···油彩絵の具
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