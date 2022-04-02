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メルゼナ　血気活性状態ver. カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル
商品番号 C59155446110
商品名

メルゼナ　血気活性状態ver. カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,314 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンスターハンター　カプコンフィギュアビルダースタンダードモデル　メル・ゼナフィギュア血気活性状態ver.特典クリアパーツにリペイントされたものですメルゼナ傷などはありません。モンハン　フィギュアワールドライズネルギガンテイビルジョーイヴェルカーナクシャルダオラバゼルギウスティガレックスジュラトドスナルガクルガボルボロスバフバロアンジャナフヴォルガノスパオウルムーリオレウスゼノジーヴァプケプケドスジャグラスゾラマグダラオスウラガンキンラドバルキンレイギエナディノバルドラオシャンロンガムートテオテスカトルナナテスカトリティガレックスウカムルバスキリンリオレイアアグナコトルマム・タロトツィツィヤックラージャンアマツマカヅチアカムトルムトビカガチクルルヤックトドガマルダイミョウザザミタマミツネラギアクルスディアブロスセルレギオス
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