69◼️南都墨 2.5丁型 昭和56年製 最高級菜種油煙 玄林堂 定価2万円

◼️南都墨2.5丁型昭和56年製最高級菜種油煙墨玄林堂定価20000円未使用新品箱入り経年40年の古墨の固形墨(書道墨)です古墨特有のはっきりした基線が出ます淡墨は、菜種油煙特有の紫紺系の墨色です濃墨は、かなり黒味が強く出てます古墨の書道墨で書道用品です筆書道筆熊野筆一休園久保田号仿古堂秀筆堂文明堂翠祥園かな筆漢字筆パフォーマンス大字筆特大筆太筆細筆小筆彩色筆平筆長流硯和硯雨畑硯雄勝硯端渓硯老坑紙半紙半切画仙紙篆刻印材書道書道セット書道バック書道手本下敷き書道家書道具書道道具書道用品書道作品習字書写書家アート写経写経用紙日本画デザイン画水彩画墨絵水墨画美術道具青墨菜種油煙墨胡麻油煙墨松煙墨玄林堂墨運堂古梅園呉竹開明鈴鹿墨まとめてまとめ売り墨古墨和墨固形墨書道墨墨液墨汁墨池書道・習字用品...硯,墨,半紙,筆,文鎮,書道セット,その他書の形式...掛け軸・掛軸



[玄林堂] 九十九寿 （菜種油煙/半丁型）



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[玄林堂] 菊寿墨 （純松煙/1.0丁型/昭和53年製）



未使用品 玄林堂 九光七明墨 昭和58年造 古墨 純菜種油煙 庚戌年製 書 ...



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莫等閒齋- 日本玄林堂純菜種油煙二月堂墨長11.2寬2.8厚1.1公分三丁（此 ...



玄林堂 墨の値段と価格推移は？｜38件の売買データから玄林堂 墨の価値 ...



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1986年製造！「金巻 九重」玄泉堂 ・菜種油煙墨 商品詳細｜山口文林堂 ...



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