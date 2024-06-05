Ｅ７３１　掛軸　大徳寺　方谷浩明　『瓜田不納履』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



道具 ] - 道具 大徳寺方谷浩明筆 「山青花欲然」一行書 肉筆紙本掛軸 ...



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『鳥啼春峰外』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ｃ８０７ 掛軸 大徳寺 立花大亀 『常行一直心』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７３１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『瓜田不納履』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｊ１６８ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『江月夜深高』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｅ７６８ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『竹有上下節』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



2023年最新】方谷浩明の人気アイテム - メルカリ



Ｅ７１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『鳥啼春峰外』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ｅ７１ 掛軸 大徳寺 方谷浩明 『鳥啼春峰外』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



大徳寺十二代管長 方谷浩明老師 一行書軸 「草木尽回春」 共箱

総丈 約 169cm×30cm本紙 約 93cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。