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- ◇柿と花瓶 静物画 肉筆油彩画
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商品詳細
とても良い作品です！お部屋に飾って癒されて下さい♪作品サイズ縦24.5cm-横33.5cm額サイズ縦40cm-横49cm-厚み5cm額にキズがあります。※額立ては付属致しません。
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