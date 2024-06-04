アークナイツ　MINIシリーズ　シラクザーノ　デフォルメフィギュア　ペナンス

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未開封未使用。即購入可。値段交渉不可。＊発送まで1週間ほど掛かる画像盗用無在庫出品にお気を付けください＊アークナイツMINIシリーズ デフォルメフィギュア 敘拉古狼狼シリーズ・ペナンスフィギュア 1点フィギュア本体：高さ約75mmアクリル背景ボード：高さ約98mmこちら中国公式正規品になります。箱の状態を気になる方は購入ご遠慮ください。プチプチに包み、宅配便で発送致します。匿名配送。#レドリー_アークナイツ