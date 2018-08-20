バンドリ 花園たえモデル スナッパー espコラボ 花園電気ギター ポピパ

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ESPのバンドリコラボのギターです。（1枚目の写真にありますとおり、ソフトケース、保証書（1年間の保証期間切れ）、説明書のほか、おまけでストラップとシールドをお付けします。）2019年に購入後、自宅で数回弾いた以外はケースにて保管していました。※ピックガードのフィルムは貼ったままでしたのでピックガード自体は綺麗ですが、フィルムの粘着が弱まっており、一部剥がれています。（写真5枚目参照）※ネジやピックアップにところどころサビが見受けられます。（写真6.7枚目参照）演奏にはほとんど使用していなかったので、故障はありませんが、一部にサビ等がありますので外観は中古品レベルであることをご理解いただいた上、購入下さい。その他質問等ありましたらコメントにてお知らせください。よろしくお願い致します。#バンドリ#バンドリギター#花園たえ