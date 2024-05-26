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壺屋焼　琉球古典焼　やちむん　白釉　マカイ
商品番号 O71570779373
商品名

壺屋焼　琉球古典焼　やちむん　白釉　マカイ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

壺屋焼　琉球古典焼　やちむん　白釉　マカイです。詳しいことはわかりません。古い物ですので多少スレ、ヨゴレあります。神経質な方は購入なさらないでください。最近古民家から出て来たやちむん、陶器類数点出品しています。もし良ければご覧ください♪#壺屋焼　#琉球古典焼　#やちむん　#白釉　#マカイ
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