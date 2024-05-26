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- 壺屋焼 琉球古典焼 やちむん 白釉 マカイ
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商品詳細
壺屋焼 琉球古典焼 やちむん 白釉 マカイです。詳しいことはわかりません。古い物ですので多少スレ、ヨゴレあります。神経質な方は購入なさらないでください。最近古民家から出て来たやちむん、陶器類数点出品しています。もし良ければご覧ください♪#壺屋焼 #琉球古典焼 #やちむん #白釉 #マカイ
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逸品19世紀琉球壺屋焼白釉マカイ茶碗2古民藝宋胡禄の落札情報詳細 ...
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