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【即購入OK】未使用　有田焼　華山萬右衛門窯　酒器　錦山茶花　瓢箪型　徳利　盃
商品番号 P59164857027
商品名

【即購入OK】未使用　有田焼　華山萬右衛門窯　酒器　錦山茶花　瓢箪型　徳利　盃
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

自宅保管品　未使用蔵出し　箱無し#私オールドローズが出品した有田焼はこちら！有田焼　華山萬右衛門窯　錦山茶花　酒器徳利２本　盃3個箱無しサイズ徳利　7,5×7,5×15,5(幅×奥行き×高さcm)盃　5,7×3,5(径×高さcm)色鮮やかな山茶花が描かれた徳利と盃の美しい酒器セットです。ひょうたん型の徳利から、とくとくと出る音をお楽しみ下さい。当初より徳利１本の口に窯疵(かまきず)がありますが(最後の写真)、目立つものではありません。他は大変綺麗です。#未使用　#徳利　#盃　#酒器　#有田焼　#華山　#萬右衛門　#酒器種類...酒器
http://narcologia.ru/goods/parenthesis708944.html
http://narcologia.ru/goods/plaque709307.html
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有田焼　華山萬右衛門　錦山茶花　酒器

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