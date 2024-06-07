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ポケモンカード クレイバースト、サーチ済みパック60P
商品番号 M82610092686
商品名

ポケモンカード クレイバースト、サーチ済みパック60P
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。サーチ済みの未開封パックです☆サーチミスがない限りレアカードは出ません。ノーマルが欲しい方、デッキ作成未開封パックコレクションパックをたくさん開けたい方向けになっています。お子様にもオススメです。*購入後のキャンセル、返品は一切致しません。(傷があった等も同様でお願いします)*ご理解頂いた方のみのご購入でお願いします。*中身に対する良い悪いで評価される方はご購入をお控えください。素人管理ですので新品未使用ですが未使用に近い状態にしてあります。
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