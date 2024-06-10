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茶道具　瀬戸焼　宮岡英夫　肩衝き茶入れ　茶入　共箱　仕覆（龍村美術織物　紅牙瑞錦
商品番号 K41167703953
商品名

茶道具　瀬戸焼　宮岡英夫　肩衝き茶入れ　茶入　共箱　仕覆（龍村美術織物　紅牙瑞錦
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#こちらを押すと出品中の茶入味わい深い作品です。茶蓋裏側にスレ仕覆表側に直し　　裏側に小さな穴あります。古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか。
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