VOX pathfinder 10 アンプ

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VOXpathfinder10になります。ベースアンプと間違えて購入してしまいこちらで出品することになりました。念の為音出しは確認しました。中古品ですのでご了承ください。送料込みの値段になります。専用の箱はつきませんのでプリプチ等緩衝材を巻いて発送致します。よろしくお願いします。voxpathfinder10ギターアンプアンプ初心者Marshallマーシャルギターエレキギター