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VOX pathfinder 10 アンプ
商品番号 N66612973176
商品名

VOX pathfinder 10 アンプ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOXpathfinder10になります。ベースアンプと間違えて購入してしまいこちらで出品することになりました。念の為音出しは確認しました。中古品ですのでご了承ください。送料込みの値段になります。専用の箱はつきませんのでプリプチ等緩衝材を巻いて発送致します。よろしくお願いします。voxpathfinder10ギターアンプアンプ初心者Marshallマーシャルギターエレキギター
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