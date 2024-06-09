ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは新品未開封になります。新品未開封・シュリンク付き1boxでの販売となります。※再シュリンク品ではございません。※2boxまでご用意ございます。発送の際は丁寧に梱包発送いたします。ご購入前の値下げ、質問等はコメントにてお願いします。恐れ入りますがすり替えを考慮しまして、返品等はご遠慮お願い申し上げます。#ポケモンカード#ポケカ#レイジング#サーフ