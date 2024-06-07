ファイナルファンタジー7 ポーション フィギュア ff7 8種コンプリート

ファイナルファンタジー7 ポーション フィギュア ff7全8種のセットです(コンプリート)写真のものが全てですフィギュアは未開封です缶も2本ありますが、未開封です(が、15年前の物なので飲まないでください)箱は経年劣化などで、それなりに傷みがあります気になる点があればコメントくださいまた、古い物ありますことをご理解のうえご購入ください。宜しくお願いしますバラ売りは致しませんのでご了承ください人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール#ファイナルファンタジー7#ポーション#クラウド#セフィロス#ティファ#ザックス#エアリス#タークス#レノ#ルード#未開封