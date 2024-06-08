幸運絵画 『Flower × Cat』 SMサイズ アート 原画

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サムホールサイズ22.7cm×18.7cmのキャンバスボードに描かれています。額縁は付属しますが、在庫のあるものになりますので見本写真と異なる場合がございます。ご了承ください。油絵の特性上、写真の見本と実物で色合いが異なって見えることがあります。ご了承ください。他にも似た作品をお探しの方は#Kagariアートをご覧下さい。絵画の種類...油彩画・油絵主題...人物・肖像主な画材...油彩絵の具#油絵#油彩画#インテリア#アート#イラスト#家具#原画#スピリチュアル#開運#幸運#Kagariアート