茶道具　紫野松華堂造　漆塗　棗　共箱　C 4905

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大きさ 高さ約5cm 幅約7cm×約7cm撮影時に敷板を使っておりますが、商品に含みません。ご了承下さい。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。