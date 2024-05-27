【未開封】シルバニア♡ファミリーライフ 海外版

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オリジナルシルバニアファミリーファミリーライフ お医者さん新品未使用品です♡※外箱には、経年劣化が見られます。お品物をプチプチで包み、発送用袋に入れて発送予定です！自宅保管品のため、ご理解いただける方のみどうぞよろしくお願い致します(*^_^*)