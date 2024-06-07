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フェルナンデスFERNANDES LIMITED EDITION
商品番号 I98438416563
商品名

フェルナンデスFERNANDES LIMITED EDITION
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···エレキベースシリーズ···FERNANDESご覧いただき誠にありがとうございます。現状は下記の通りですが気候、配送の衝撃等で多少違いはあるかと思います。中古品になりますので画像で状態をご確認の上ご検討いただければと思います。(音)アンプにて音出し確認済み。(ネック)ほぼストレート、若干順反り(弦高)やや高め(傷等)小傷あり。目立つ大きな傷はなし(フレット残)7割程度(ノブ)各ノブ反応あり。演奏に問題なし。(トラスロッド)未確認。(その他)ノブが純正ではありません。(個人的な感想)サイズがかなり小さいので取り扱いが楽です。年式の割に綺麗な方だと思います。素人の検品のため見落とし等もあるかと思います。ご自身でメンテナンスできる方にご検討頂ければと思います。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上リサイクルのダンボールに入れてお送りします。手持ちに大きさの合うソフトケースがあれば梱包の上そちらに入れてお送りすることもあります。その際のソフトケースはあくまで発送用になるので傷、汚れなどあると思います。できる限り、確認可能なことは確認し、記載しております。記載していないことは確認していないか、もしくはこちらでは分かりかねることになります。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。
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