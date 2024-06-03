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明治期 銅製 七宝 金線象嵌『菊花文』 双耳 香炉 銅製香炉 三足香炉
商品番号 E38234107292
商品名

明治期 銅製 七宝 金線象嵌『菊花文』 双耳 香炉 銅製香炉 三足香炉
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 18,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期銅製七宝金線象嵌『菊花文』双耳香炉銅製香炉三足香炉/香道具茶道具☆時代物☆C1013サイズ(約):最大幅10.4㎝、高さ9.3㎝、重さ188g
http://narcologia.ru/goods/Taipei639871.html
http://narcologia.ru/goods/flight453528.html
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