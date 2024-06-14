値下げ❗️カワイデジタルピアノ　CA15C KAWAI 電子ピアノ

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ConcertArtistシリーズは、その名のとおりアーティストが使用するコンサートグランドピアノを目標として開発したカワイデジタルピアノのトップブランドです。このたび、従来の機種である「CA13」を新型木製鍵盤や新音源システム新ペダルアクション機構を搭載しさらに磨きをかけた上質な外観デザインの採用などにより、また一歩グランドピアノとの距離が縮まった『CA15』として発売します。●完動品●●画像9(背面ロゴ上)以外に 目立つキズや汚れは ありませんが、経年中古の品ですので ご理解いただけますよう お願い致します。●近隣配達要相談 静岡県西部のみさらに進化した象牙調木製鍵盤RM3グランドII最大同時発音数の大幅アップ「新ダンパーレゾナンス」搭載新開発グランド・フィール・ペダルシステムワンランク上のスタイリッシュな外観デザイン主な仕様標準価格(税込)207,900円鍵盤88鍵、木製鍵盤RM3グランドIIアイボリータッチ、レットオフフィール付音源プログレッシブ・ハーモニックイメージング(PHI)88鍵ステレオサンプリングピアノ音源音色数8音色最大同時発音数192音効果リバーブ6レコーダー1パート(トラック)×3ソング総記憶容量約15,000音メトロノーム7種(1/4、2/4、3/4、4/45/4、3/8、6/8拍子)レッスン曲151曲:バイエル(126)ブルクミュラー(25)デモ曲37曲:ピアノミュージック(29)音色デモ(8)ペダルダンパー(ハーフペダル対応)ソフト、ソステヌート演奏スタイル デュアル4ハンズ(連弾連奏)その他機能キーオフリリースタッチカーブ(ライト、ノーマル、ヘビー、オフ)ダンパーレゾナンス、チューニングトランスポーズブリリアンス、MIDI設定機能オートパワーオフ譜面台可倒式(角度調整機能:3段階)外部端子ヘッドホン×2、MIDI(IN,OUT)出力20W×2スピーカー13cm×2、5cm×2定格電圧AC100V 50/60Hz仕上げプレミアムチェリー調サイズW137xD46.5xH90(cm)本体重量59kg付属品木製高低自在椅子 ACアダプタクラシカルピアノコレクション楽譜集操作ガイド