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KALA カラ　ウクレレ　テナー ピックアップ付き
商品番号 D46262804820
商品名

KALA カラ　ウクレレ　テナー ピックアップ付き
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 15,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他アクセサリー・パーツ···ケースホノルルのロイヤルハワイアンセンターにある楽器店で10年前に購入しました。ほぼ弾かずしまっていたらブリッジ？の木が外れてきたので4-5年前に愛知県弥富市のウクレレ工房で修理と調整して貰ったら良い音になりました。その後ギターばかりであまり弾かず私には少しサイズが大きいので気に入って頂ける方いかがでしょうか。KA-TEME1203と記載されてます。ボディ長30cm、幅23cm、厚み8cm全長66.5cm現在、LowGが張ってあります。===調べてみました===エキゾチックマホガニーの合板製マホガニーネック、ローズウッド指板＆ブリッジ仕様。ギア式ペグ生産終了しているようです
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