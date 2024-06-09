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SHURE MV7(XLR/USB)
商品番号 O77812334270
商品名

SHURE MV7(XLR/USB)
ブランド名 シュア
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···マイクSHUREMV7になります。マイクを買い換えた為、出品致しました。使用期間:1年程度XLR/USB接続可能動作確認済付属品等は写真に写っているものが全てとなります。軽くクリーニングはしましたが、中古品である事をご理解の上でご購入頂ければと思います。
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