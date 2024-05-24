テナーサックス用マウスピース　V5 T20 Vandoren

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種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースVandoren(バンドレン)V5T20SM422プロ選定品です。(私自身もプロ奏者として活動している人間ですが、Sax奏者では有りません。別の楽器を担当しております。ので、その点はご安心下さい。)パッチを剥がして、水洗いをしてお送りしますので、ご自身で新しいものを貼ってください。スワブを通した跡があるため、少し使用感はある様に見えますが、先端の削れもほぼ有りません。かなり状態は良いと思います。お値段、送料込みです。現在のVandorenの定価価格は税込で23980円です。ご参考までに。ご質問など、お値段交渉あればコメントに。