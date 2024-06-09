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ポケモンカード サンダーex sar 151
商品番号 X13104947362
商品名

ポケモンカード サンダーex sar 151
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

151は裁断にムラがあるようです。初期傷や細かい傷など気にされる神経質な方はご購入をお控え下さい。トラブル防止の為、プレイ用としてご購入をお願い致します。状態は画像にてご確認ご了承いただける方宜しくお願いいたします。すり替え防止の為、購入後の返品返金等はご遠慮願います。自引き後、二重スリーブ保管しておりました。スリーブ込みのお値段となっております。即購入〇値引き‪✕‬ポケカ　SAREX種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパック
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