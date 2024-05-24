BURNY MG-145S HY hide

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アンプでの音の出力確認済み傷は最後の写真の部分のみです。カラー···イエローシリーズ···その他タイプ···モッキンバードタイプボディタイプ···バスウッドネック正常フレット減り無しトラスロッド余裕ありFERNANDES(フェルナンデス)バーニーブランドBURNYMG-145SHYhideモデルイエローハートエレキギターhideのギターの中で最も人気の高いイエローハートギターです。フェルナンデスサスティナー搭載！＜スペック＞NECK：Maple,628mmScale,Bolt-OnFINGERBOARD：Rosewood,24F,350RBODY：Basswood38mmPICKUP：CD-100F,DummyPU,VH-401CONTROL：1Volume,3WayToggle-SW.,DirectMini-SW.,SustainerControlsBRIDGE：Tune-O-MaticStopTailpieceFEATURES：FERNANDESSUSTAINERCOLOR：HY（ハートイエロー）一度人の手に渡った物だということをご理解頂きご検討ください。梱包材(プチプチ)で包み、ダンボールで梱包して発送いたします。#イエローハート#hideモデル#burny#フェルナンデス