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美品 Mavis メイビス エレキギター ストラトキャスター 紺 ブラック ST
商品番号 H47637796672
商品名

美品 Mavis メイビス エレキギター ストラトキャスター 紺 ブラック ST
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 6,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾Mavisのメンテナンス済のエレキギターの出品です。ネイビー＆ブラックのツートンカラーのストラトタイプ使用頻度もかなり少なかったので、非常に美品です！【商品説明】ネックはストレートです。弦高も問題ないです。簡易的なメンテナンスも実施済です＾＾【状態】動作確認で試奏しましたが、コイルタップが搭載されていますので、幅広いジャンルに対応できると思います。ネックも太くない為、握りやすく、とても弾きやすいです。これからギターを始める初心者の方、手の小さい女性の方にもオススメします。【発送方法】送料無料です！エアーキャップとダンボールロールで梱包し佐川急便にて発送をします。YAMAHAPACIFICA112VPAC112VBLヤマハエレキギターパシフィカブラックぼっち・ざ・ろっく！後藤ひとり黒ブラックツートーンタイプ...ストラトキャスタータイプ
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