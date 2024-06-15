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- 【柿右衛門】赤絵の伝統 人間国宝 十四代 酒井田柿右衛門作 錦岩菊花鳥文 花瓶。
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商品詳細
【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 人間国宝 十四代 酒井田柿右衛門作の花瓶になります。この花瓶は柿右衛門特有の赤絵伝統図柄で描かれた錦岩菊花鳥文の花瓶です。美しい図柄はすべて手描きになります。【花瓶の寸法】高さ１４.０㎝、直径１８.０㎝。【共箱】桐箱、真田紐付。【窯元定価】￥３３０,０００.－【送料】送料込みです。
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