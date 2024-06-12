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Re:ゼロ　プライズフィギュア　34点まとめ売り
商品番号 P18609717159
商品名

Re:ゼロ　プライズフィギュア　34点まとめ売り
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入ok！Re:ゼロのプライズフィギュアのまとめ売りです。なかなか手に入らないフィギュアも含まれています。コレクションしていましたが、今回引越しに伴い手放すことにしました。1つ1つ袋に包装し、緩衝材を入れた段ボールで発送致します。ひどい傷や汚れはありませんが、開封済みの中古品ですので、やや傷や汚れありにしてあります。神経質な方は購入をお控えください。※右端手前の鎧のレムが1体、足の土台の部分が折れてしまってますが、他のフィギュアの状態は良好です。#レム#ラム#エミリア#パック#ベアトリス#エルザ#リゼロ#Re:ゼロから始める異世界生活#プライズ#プライズフィギュア#引退品#フィギュア#まとめ売り#コレクション
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