カミツレのきらめき　SR　(初期傷あり)

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スリーブ、ローダーに入れ、暗所にて保管しております。自引きしたばかりですが、はっきりとわかる傷が2ヵ所ございます。画像ではわかりにくいですが『TRAINER,S』文字と『サポート』文字の間(画像7、8枚目)。『フュージョン』文字の右横(画像9枚目)。状態は画像にてご確認下さい。傷あり商品だとご理解の上、ご検討下さい。差し替え防止の為、発送後の返金はお断り致します。ご了承下さい。配送はスリーブ、ローダー、OPP袋、封筒に入れ発送致します。