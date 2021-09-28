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カミツレのきらめき　SR　(初期傷あり)
商品番号 D57080286669
商品名

カミツレのきらめき　SR　(初期傷あり)
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーブ、ローダーに入れ、暗所にて保管しております。自引きしたばかりですが、はっきりとわかる傷が2ヵ所ございます。画像ではわかりにくいですが『TRAINER,S』文字と『サポート』文字の間(画像7、8枚目)。『フュージョン』文字の右横(画像9枚目)。状態は画像にてご確認下さい。傷あり商品だとご理解の上、ご検討下さい。差し替え防止の為、発送後の返金はお断り致します。ご了承下さい。配送はスリーブ、ローダー、OPP袋、封筒に入れ発送致します。
http://narcologia.ru/goods/encourage682872.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire764089.html
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