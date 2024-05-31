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- 貴重ブラッド・ピット☆超超巨大タペストリー☆
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商品詳細
BradPittのBABEL公開時の映画館用タペストリーです☆縦145cmの巨大サイズです☆あまり出回っていないと思います。状態小シワ、エッジ部にややヨレあります。状態は良いです。左上の辺りに消しゴムで擦ったような跡ありますが、ポスターが大きいので、あまり気にはなりません。画像7■サイズ横103cm×145cmブラッドピッドブラットピットブラピ
http://narcologia.ru/goods/plaque872407.html
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