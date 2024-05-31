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貴重ブラッド・ピット☆超超巨大タペストリー☆
商品番号 G98723740286
商品名

貴重ブラッド・ピット☆超超巨大タペストリー☆
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BradPittのBABEL公開時の映画館用タペストリーです☆縦145cmの巨大サイズです☆あまり出回っていないと思います。状態小シワ、エッジ部にややヨレあります。状態は良いです。左上の辺りに消しゴムで擦ったような跡ありますが、ポスターが大きいので、あまり気にはなりません。画像7■サイズ横103cm×145cmブラッドピッドブラットピットブラピ
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