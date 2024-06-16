大型絵画　油彩　肉筆　美術品　ロマン　抽象画　建物絵画　ア-ト　インテリア

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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・建物主な画材···油彩絵の具 パステル花の色と壁の白、茶色のドアがとても印象的ですフランスのお店ロマンチックな絵画です大型サイズです。存在感がありお部屋を楽しく、インテリアにピッタリお勧め絵画です絵画サイズ 72.7x60.6cm Ｆ20号サイズです額縁サイズ82x69.5x6cm前面ガラス、壁掛け現状出品です。
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