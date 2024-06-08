塗二重棚　塗師　陽斎　茶道具　送料無料

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商品詳細
ご覧のような二重棚です。写真でご判断いただきたいのですが一番下の板に使いずれがございます。あとは大体綺麗です。木箱に経年のシミがございます。よろしくお願いいたします。縦横 33cm高さ 52cm
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful937751.html
http://narcologia.ru/goods/perforce685265.html
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