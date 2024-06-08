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塗二重棚　塗師　陽斎　茶道具　送料無料
商品番号 N73010386550
商品名

塗二重棚　塗師　陽斎　茶道具　送料無料
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧のような二重棚です。写真でご判断いただきたいのですが一番下の板に使いずれがございます。あとは大体綺麗です。木箱に経年のシミがございます。よろしくお願いいたします。縦横　33cm高さ　52cm
http://narcologia.ru/goods/competitive576581.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful937751.html
http://narcologia.ru/goods/perforce685265.html

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