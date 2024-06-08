「楽焼」窯元 作者:三代　昭楽

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商品詳細
「楽焼」窯元作者:三代 昭楽直径:12センチ高さ:8.5センチ書付のある正真正銘の美品です。楽焼は400年以上前から変わらない京都で生まれ京都で育まれた唯一の焼物です。日常使いではなく、茶の湯の歴史と共に愛された日本独特の焼物です。長年茶道教室を開いておりますが、引越しのため、茶道具の整理を行いたくお譲りしたいと思います。使用したのは数回のみです。丁寧に扱い、収納していました美品です。
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