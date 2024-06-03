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商品詳細
オールドノリタケモールド技法獅子図大飾皿の出品でございます。モールド技法で作られた立体的・凹凸のあるレリーフ生地に威厳溢れるライオン2匹が画付けされております。2022年にそごう横浜店にて開催された「アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザインオールドノリタケ×若林コレクション」でも当作品が展示されており、大変有名なお品となります。裏印のM-NIPPON印より1911年～1921年頃に米国向けに製作された作品と推測されます。圧巻のデザインかつ大皿で飾り映え抜群です。ぜひこちらの希少なお品をコレクションにお加えください。【サイズ】直径：約27cm【状態】全体的に良好。割れや欠け、ヒビはございません。アンティーク品ですので、少々の劣化はご容赦ください。お支払い確認後、基本的には48時間以内に発送いたします。何卒宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome577643.html
http://narcologia.ru/goods/smear988504.html
http://narcologia.ru/goods/cotton817461.html
オールドノリタケ モールド 飾り皿 プレート ライオン 獅子 アンティーク-
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