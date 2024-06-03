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野鳥彫刻 キビタキ つがい ミニチュア 作者ituo
商品番号 R65124412441
商品名

野鳥彫刻 キビタキ つがい ミニチュア 作者ituo
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニチュア♡キビタキつがいヒタキ科：山地の林に飛来、枝から飛び立ち飛んでいる虫を捕らえて戻る。秋には木ノ実も食べる。オスは黄色い胸と腰が特徴。足元に針金付なので土台から外して飾りたい場所に穴を開けて刺して飾れます。足元の針金を傾ける事により、前後左右に少しずつ角度をつける事が出来るので色々な表情で飾って頂けます^^作品size【オスメス各約4㎝】参考→綿棒の長さ約7.8㎝程※ハンドメイドのためお値引き交渉はご遠慮願います。ご購入前にご連絡頂ければ運賃相当のおまとめ割引きはさせて頂きます^^⚠️おまけで写真の土台をお付けしております。梱包用の箱はリサイクル厚紙を使用する場合が多々ございます。☆バードカービング講師の作品です☆野鳥本体は天然木（カツラ・シナ）より彫り出し制作しており、全てがハンドメイドの1点物になります。お手入れは彫り込んでおりますので筆等でホコリを払って頂けると喜びます♪#バードカービング#木彫り#小鳥#野鳥の会#愛鳥家#バードウォッチング#ハイキング
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