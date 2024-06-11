【希少】Nikkan ニッカン　TR-331インペリアル Imperiale

【商品名】NikkanニッカンTR-331インペリアルImperialeトランペット【状態】●簡易動作確認済み●禿げや傷、汚れがあります、全ての動作や調整などできないため現状渡しのジャンク扱いとなります。※ストロークの固着はありません。【付属品】●ハードケース●マウスピース 2本●お手入れセット●消音器【商品説明】 ●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻