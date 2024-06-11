  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【希少】Nikkan ニッカン　TR-331インペリアル Imperiale
商品番号 W13287534012
商品名

【希少】Nikkan ニッカン　TR-331インペリアル Imperiale
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 10,168 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【商品名】NikkanニッカンTR-331インペリアルImperialeトランペット【状態】●簡易動作確認済み●禿げや傷、汚れがあります、全ての動作や調整などできないため現状渡しのジャンク扱いとなります。※ストロークの固着はありません。【付属品】●ハードケース●マウスピース　2本●お手入れセット●消音器【商品説明】　●即購入オッケーです！※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。✔︎タバコ吸ってません！✔︎ペット飼ってません！ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！宜しくお願いします☻
http://narcologia.ru/goods/Addict432618.html
http://narcologia.ru/goods/perforce968665.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation825621.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru