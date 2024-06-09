べんぼう漆器4客・琉球漆器・沖縄漆器

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サイズ幅 12cm高さ 9.5cm縁起物錦海老の堆錦が素晴らしい、べんぼう漆器4客です。写真にあります様に細かいスレが数カ所と1客だけ椀の底にヘコミキレが見られます。気になる点が御座いましたら質問して下さい。宜しくお願い致します。塗物やちむん琉球壺屋沖縄アンティークビンテージ骨董昭和レトロ大正ロマンインテリアオブジェ置物古道具ブロカント家具箪笥引き出しストッカー