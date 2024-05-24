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Schaller f-series ロックペグ シャーラー ドイツ製 ギターペグ
商品番号 N34980885641
商品名

Schaller f-series ロックペグ シャーラー ドイツ製 ギターペグ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Schallerの「OriginalF-SeriesLockingCH6L」です。ドイツ製のロックペグ(ロッキングチューナー)です。クロームカラーの右利き用6連です。海外から新品で個人輸入し、１ヶ月ほど使用しました。本体にメッキ剥げはありませんが、取付ナットとワッシャーは元々付いていたものではなく、規格が同じ中古Schallerペグからの流用なためメッキ剥げがあります。ポスト長が短いペグのうち、1点のシャフトに少々ガタがあります。機能的には全く問題なくお使いいただけますが、気になる方は購入はご遠慮ください。現行のフェンダーストラトキャスター等、ペグ穴の裏面に２穴が空いているタイプのフェンダー製ギターに無加工で取り付け可能です。1・2・3弦用と4・5・6弦用は、テンションを確保するためポストの長さが違うスタガートポストになっています。ポスト長は3x19,5mm3x21,0mmです。Gearratio:1:18Weight:37gpersingletunerMadeinGermanyアクセサリー・パーツ···ペグ
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