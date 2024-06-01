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SHURE　シュア　ワイヤレスマイク受信機　PGX4　マイクSM58
商品番号 S96263968854
商品名

SHURE　シュア　ワイヤレスマイク受信機　PGX4　マイクSM58
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURE　シュア　ワイヤレスマイク受信機　PGX4　マイクSM58　電源付きコード付き　ケース付き　直ぐ使えるセット商品の状態　目立った傷や汚無し商品説明SHURE　PGX4（簡易取扱説明書コピー有り）電源コードPS24J（映像確認）マイク　PGX2　SM58（ヘットセットタイプ）5Ｍコード付き今年の夏まで使用　ケース付き　複数予備台数に出品中古品をご理解頂き　入札後２日以内に送金手続き可能な方に限定
http://narcologia.ru/goods/freezer983998.html
http://narcologia.ru/goods/passivity819783.html
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