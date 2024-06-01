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商品詳細
SHURE シュア ワイヤレスマイク受信機 PGX4 マイクSM58 電源付きコード付き ケース付き 直ぐ使えるセット商品の状態 目立った傷や汚無し商品説明SHURE PGX4（簡易取扱説明書コピー有り）電源コードPS24J（映像確認）マイク PGX2 SM58（ヘットセットタイプ）5Ｍコード付き今年の夏まで使用 ケース付き 複数予備台数に出品中古品をご理解頂き 入札後２日以内に送金手続き可能な方に限定
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