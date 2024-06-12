2PM リストバンド ペンペン ひまわり 向日葵 JUNHO ジュノ

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商品詳細
2PMリストバンド単品です。新品未開封でございます。ペンライトに巻き付けたりしてもかわいいです♪値下げ×即購入○商品状態は画像のような状態です。※ご希望の方は専用出品も可能です。------------------------------------------------------------検索用語初回cddvdシングルアルバム初回限定版初回グッズベストライブJun.KNICHKHUNTAECYEONWOOYOUNGJUNHOCHANSUNGニックンテギョンウヨンペンペンジュノチャンソンジュンケ
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