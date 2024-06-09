中国美術　書道名家　郝景晏　草書漢詩　紙本立軸　古美術

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商品詳細
中国美術 書道名家 郝景晏 草書漢詩 紙本立軸 シミあります気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。
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