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カシオ Casiotone CT-S400 ケース付き
商品番号 V64631689128
商品名

カシオ Casiotone CT-S400 ケース付き
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 8,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOのCasiotoneCT-S400になります。数回使用しただけなので、状態はキレイだと思います。説明書類と電源アダプタのほか、社外品のケースもお付けします。種類...電子ピアノ、キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/ramshackle658566.html
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