カシオ Casiotone CT-S400 ケース付き

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商品詳細
CASIOのCasiotoneCT-S400になります。数回使用しただけなので、状態はキレイだと思います。説明書類と電源アダプタのほか、社外品のケースもお付けします。種類...電子ピアノ、キーボード・シンセサイザー
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