F-35A LIGHTNING Ⅱ 1/48 スケール　戦闘機フィギュア

F-35ALIGHTNINGⅡ1/48スケール 戦闘機フィギュアLockheedMartinもらったものですが使わないので、こういったものに価値を置き大切にしてくれる人に届いてくれることを願っています。3ヶ月ほど飾っていましたが、箱と緩衝材は写真の通りもらったまま残っています。フィギュア素人なので、説明不足になっていたら申し訳ございません。プロの質問ありましたら調べて回答させていただきます。説明書はございません。組み立て式ではございません。鉄っぽい素材で、片手で持った感じは結構ずっしりしています。5枚目の写真の通り、土台に少し傷が入っています。おまけでネックホルダーも付けます。#戦闘機 #米軍 #飛行機 #フィギュア #プラモデル #ホビー #飾り



タミヤ 1/48 傑作機シリーズ No.124 ロッキード マーチン F-35A ライトニングII プラモデル 61124



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