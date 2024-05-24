格安！YAMAHA RGX-512J (フジゲン製）

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YAMAHARGX-512Jです。(フジゲン製）1980年代後半から1990年代にかけてラインナップされていたRGXシリーズはコンパクトなボディ、ロック式トレモロ、グローバーペグ、SSHのピックアップレイアウト等、90年代のロックの象徴的なギターです♪ピックアップはYAMAHAselectedEMGというオリジナルのパッシブピックアップが搭載されており、安定した出力が得られます。またトーンコントロールをプッシュアップすることでリアハムバッカーをコイルタップすることが可能であり、幅広いサウンドメイクを可能としています。状態・演奏に支障が出る様な大きな傷、割れなどは無いですが、小さな擦り傷等は少なからず有ります。(写真にてご判断下さい）・フレット残7割程度かと思います・指板が加工されています(21.22フレットがスキャロップ加工されてます）・ピックガードが艶消しクリアで塗装されてます・アームバー付属しますが、純正品では有りませ ん。以下の調整等行っております♪ボディ クリーニング\u0026ワックスネック調整(ストレート)オクターブ調整弦高調整(ギリギリまで下げてあります)新品弦交換(ARIAProⅡ0.09〜0.42)フレット\u0026指板磨き(フィンガリング良好です)PU出力バランス調整各ハードウェア磨き上げ各コントロールチェック到着後 即使用可能な状態に仕上げてあります。古いギターなので多少の傷、補修等は有りますが、大変弾きやすく音も良くて、いいギターだと思います！練習用に如何でしょうか？格安にて販売致します！どうぞご検討ください！付属品ヤマハ ソフトケース(チャックが1つ取れてます）アームバー(メーカー不明）#YAMAHA#ヤマハ#ぼっち・ざ・ろっく！#後藤ひとり#アニメ#結束バンド#けいおん#島村楽器#フジゲン#FGNタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···その他アクセサリー・パーツ···ケース