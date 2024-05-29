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商品詳細
本革の箏柱入れになります。使う機会がないので出品いたします。定価18,700円手持ちの箏柱を何度か出し入れしておりました。外箱の角が、少々潰れております。ケースの皮はかなり良い状態と思います。完全な新品ではございませんので、ご理解ください。
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