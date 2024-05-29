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箏柱入れ
商品番号 X34653381481
商品名

箏柱入れ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革の箏柱入れになります。使う機会がないので出品いたします。定価18,700円手持ちの箏柱を何度か出し入れしておりました。外箱の角が、少々潰れております。ケースの皮はかなり良い状態と思います。完全な新品ではございませんので、ご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming648492.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate482777.html
http://narcologia.ru/goods/flight120528.html
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