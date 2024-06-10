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備前焼　壺
商品番号 F45918004303
商品名

備前焼　壺
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 19,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岡山県　備前焼　人間国宝　藤原啓　(次男)藤原敬介　作　昭和14年生まれ備前　擂座壺長年保管していた為、共箱にヤケと汚れがあります(写真をご参考に)。ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいますようにお願い致します。　　　　[[作品はとても綺麗です]]藤原先生の作品を沢山見てきましたが、この作品は超一級品だと思っています。土は、藤原啓先生と、同じ物を使っていると敬介先生から聞います。お兄さんの人間国宝　藤原雄先生の作品にも劣らない、素晴らしい出来です!備前焼のお好きな方へお譲りしたいと思います。サイズ高さ約　24.0専用重さ約　3.35kg
http://narcologia.ru/goods/shuttle362825.html
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http://narcologia.ru/goods/traverse294326.html
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