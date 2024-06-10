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備前焼 壺(縦長大) 備前焼 壺(縦長大)



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備前焼壺（中） 伊勢崎 創 作 備前焼壺（中） 伊勢崎 創 作



備前四耳大壺／赤磐市 備前四耳大壺／赤磐市



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仙遊洞 備前焼 壺 仙遊洞 備前焼 壺



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備前焼 小壺 [2Z-2408] | サークルワン商品情報 備前焼 小壺 [2Z-2408] | サークルワン商品情報

岡山県 備前焼 人間国宝 藤原啓 (次男)藤原敬介 作 昭和14年生まれ備前 擂座壺長年保管していた為、共箱にヤケと汚れがあります(写真をご参考に)。ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいますようにお願い致します。 [[作品はとても綺麗です]]藤原先生の作品を沢山見てきましたが、この作品は超一級品だと思っています。土は、藤原啓先生と、同じ物を使っていると敬介先生から聞います。お兄さんの人間国宝 藤原雄先生の作品にも劣らない、素晴らしい出来です!備前焼のお好きな方へお譲りしたいと思います。サイズ高さ約 24.0専用重さ約 3.35kg