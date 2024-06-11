尺八　竹治印　1印　5孔　都山流　三日月型　銀三線藤巻　１尺６寸　和楽器

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品の他にも和楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#ニャンニャンショップ・和楽器のへや【アイテム】尺八刻印 竹治1印5孔都山流歌口三日月型中継ぎ仕様銀三線 藤巻き長さ５８㎝約１尺６寸分割２分割【付属品】キャップはありますが、ボタンの受けがないため被せているだけの状態です【コンディション】縦割れがあり補修されております。こちらの商品は中古品のため上記のような補修跡があります。私自身は演奏できませんので動作は未確認になります。外観上のは補修部分以外のところは特に問題がないと感じます。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。管理番号ECO8761-518032



美品 尺八 竹治印 1印 都山流 5孔 三日月型 銀三線藤巻き 49㎝ 和楽器 ...



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尺八 都山流 在銘中継ぎ籐巻き銀三線 一尺六寸管 【音出し確認済み ...



尺八の大特価販売 初心者用～演奏会用まで（木管・合竹）【和楽器市場】



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